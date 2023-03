Przegląd prasy 30.03.2023 Nysa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Od sukni księżniczek, poprzez strój przypominający syrenkę, suknie ślubne, nawiązania do Myszki Miki, aż po klasyczne, eleganckie zestawy. We wtorek (28 marca) w Teatrze Polskim z okazji koncertu „100 lat Disneya ” gwiazdy zaprezentowały cały szereg przeróżnych stylizacji.

Pistacje to smaczna i zdrowa przekąska oraz dodatek do wielu dań, a zwłaszcza deserów. Orzeszki pistacjowe są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, wspomagają pracę serca, a także odmładzają i ułatwiają zasypianie. Jednak nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Niektóre osoby powinny ich unikać. Kto nie powinien jeść pistacji i dlaczego? Sprawdź, czy należysz do osób, którym pistacje szkodzą.