Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nysie?

Choć po 1945 roku pielgrzymka parafialna z Głuchołaz do Barda odbyła się po raz 27, to tradycje pątnicze mieszkańców Głuchołaz do tego bardzo popularnego niegdyś na całym Śląsku sanktuarium sięgają średniowiecza. Tegorocznym motywem przewodnim głuchołaskiej pielgrzymki było wezwanie do naśladowania świętych, szczególnie św. Jana Pawła II.