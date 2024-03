Panny kontra mężatki. Pierwszy taki mecz w historii Nysy

Do kolejnego starcia na parkiet wyszły dziewczęta z klubu Polonia Nysa. Grały przeciw mieszanemu zespołowi kawalerów z tego klubu oraz entuzjastów piłki nożnej. W pierwszej części meczu mężczyźni… przegrywali aż 2:0 i zanosiło się na porażkę. Zawodniczki były bardzo dobrze przygotowane kondycyjnie i taktycznie oraz wysoce skoncentrowane.

– Zaskoczył nas duży wydatek energetyczny i skala emocji towarzyszących grze – mówi Małgorzata Gruszka, jedna z organizatorek wydarzenia, jednocześnie bramkarka drużyny Mężatek. – Grałyśmy bez trenera, ale w drugiej części meczu przyjęłyśmy znacznie efektywniejszą taktykę, np. zdecydowanie lepiej ustawiałyśmy się przy wykonywaniu rzutów rożnych. Podsumowując: był to mecz kobiet, ale – przy okazji – bardziej zrozumiałyśmy pasję, jaką mężczyźni przykładają do piłki nożnej - dodaje.

Pojedynek „Panny kontra Mężatki” trwał trzydzieści minut i zakończył się wynikiem 2:1 dla drużyny Mężatek. Zwycięstwo zapewnił unikatowy, atomowy strzał z okolicy połowy boiska. Piłka, która trafiła w samo okienko bramki zespołu Panien była praktycznie nie do obrony.

Pod koniec pierwszej połowy już tylko bramkarz drużyny męskiej ratował wynik. Rosła nerwowość po stronie chłopców. Zapewne dlatego, kiedy strzelili pierwszą bramkę, rzucili się do jej fetowania z widoczną ulgą.

Bramka kontaktowa spowodowała, że kawalerowie z minuty na minutę zaczęli grać bardziej składnie, korzystając z przewagi wytrzymałości i szybkości. Zaowocowało to wyrównaniem i kolejnymi bramkami. Ostatecznie drużyna męska wygrała 6:2. Jednak to nie był dla nich łatwy mecz.

Najpiękniejszy strzał meczu oddały dziewczęta. Jak wcześniej dorosłe zawodniczki, popisały się strzałem z połowy boiska, po którym aż jęknęła poprzeczka bramki.

Głównym celem wydarzenia była pomoc osobom z naszego regionu, które potrzebują wsparcia z powodu choroby. Dlatego podczas imprezy wolontariusze Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą zbierali środki na wsparcie Weroniki Liniewskiej, która od lat zmaga się z tą ciężką przypadłością.