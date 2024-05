Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.05.2024

Młode osoby, a nawet dzieci, coraz częściej rozsyłają do wielu adresatów swoje intymne zdjęcia bądź filmy, rośnie popularność tzw. mailing fame, o czym alarmują specjaliści z Naukowo Akademickiej Sieci Komputerowej (w skrócie NASK). Z badań Dyzurnet.pl, który reaguje na zgłoszenia nielegalnych treści w Internecie, wynika także, że narasta zjawisko przemocy bazującej na wykorzystywaniu materiałów o charakterze seksualnym.

Lato już za rogiem, a wraz z nim nadchodzi perspektywa słonecznych dni spędzonych na plaży czy na basenie. Wiele kobiet o pełniejszych kształtach z niepokojem myśli o wyborze odpowiedniego stroju kąpielowego. Warto jednak pamiętać, że moda plażowa dla puszystych oferuje obecnie szeroki wybór stylowych i komfortowych rozwiązań, które podkreślą atuty sylwetki i zapewnią wygodę. Zobacz, jakie modele polecamy dla pań plus size.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.