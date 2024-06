Szukają najpiękniejszego budynku w Nysie. Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać kandydatury w konkursie Perły Nysy 2024

W konkursie Perły Nysy wybierany jest najpiękniejszy budynek mieszkalny wielorodzinny położony na terenie gminy Nysa, który został wybudowany lub wyremontowany w okresie od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 roku. Zwycięzca otrzyma 10 000 złotych, statuetkę oraz pamiątkową tabliczkę „Perły Nysy 2024”.



Perły Nysy – co to jest za konkurs?

Konkurs jest organizowany cyklicznie. Jury ocenia zewnętrzną bryłę obiektów wybudowanych, wyremontowanych lub zrewitalizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat ( przypadku obiektów zabytkowych dopuszcza się prace wykonane wewnątrz obiektu oraz nieobejmujące swym zakresem całego obiektu).



Kto może dokonać zgłoszenia?

Propozycje budynków mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, w szczególności mieszkańcy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje, sołectwa, parafie, związki wyznaniowe.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2024 roku należy składać do urn w Czytelni Czasopism Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (ul. Sukiennicza 2) lub w holu Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15) lub sołtysów w sołectwach Gminy Nysa lub przesłać formularz zgłoszeniowy jako załącznik na adres poczty elektronicznej [email protected]