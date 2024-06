W Nysie dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego. Tak przed wojną dbano tutaj o tężyznę fizyczną

O niezwykłym odkryciu archeologicznym poinformowało właśnie Muzeum Powiatowe w Nysie.

Odkrycie zabytku w czasie badań wykopaliskowych w Nysie potwierdza dawne przekazy dotyczące jego popularności. Na powierzchni kettlebella można dostrzec datę – 1939 r.

- Wtedy zapewne go wykonano, a więc czas jego użytkowania przypadł na lata wojenne. Przed przybyciem Armii Czerwonej do Nysy, ówcześni mieszkańcy opuścili miasto zabierając ze sobą jedynie niezbędne rzeczy. Do takich z pewnością nie należał ciężarek o wadze 10 kg, który pozostawiony znalazł się w ziemi i został odkryty po ponad 80 latach – informuje muzeum.