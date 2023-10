Te produkty mają moc! Superfoods, po które warto sięgać. W Polsce jest ich całkiem sporo

Superfoods, czyli właściwie co?

Właściwości odżywcze, jakie wchodzą w skład tych produktów, można wymieniać długo. Superfoods, czyli superżywność, to jedzenie niezwykle wartościowe dla naszego organizmu ze względu na zawartość składników mineralnych, tłuszczów nienasyconych, witamin, czy antyoksydantów. Są to produkty nieprzetworzone i naturalne. Superfoods mogą pozytywnie wpływać zarówno na nasze zdrowie, jak i ogólne samopoczucie.

- Warto jednak pamiętać, że superfoods to głównie dodatek do codziennej diety i same w sobie nie rozwiążą problemów z otyłością czy chorobami cywilizacyjnymi. Jeżeli spożywamy na co dzień wysokoprzetworzoną żywność i nie zmieniamy stylu życia na bardziej aktywny, włączenie superfoods przyniesie niewiele zauważalnych korzyści – tłumaczy portal Pole na Stole.