Uczniowie klas czwartych z SP 2 w Nysie otrzymali laptopy. "To jest wydatna pomoc dla uczniów" – podkreślał wojewoda

Szacowana wartość projektu w skali ogólnopolskiej to 1,15 mld złotych. Do województwa opolskiego trafi sprzęt za kwotę ponad 25 mln złotych.

Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że najważniejsze korzyści płynące z programu to inwestycja w przyszłość polskiego społeczeństwa informacyjnego, rozwijanie talentów młodych ludzi oraz sposób na wyrównywanie szans.

Przy okazji wizyty w Nysie wojewoda odwiedził także miejski żłobek Dzwoneczek, w którym zostanie utworzonych 20 dodatkowych miejsc ( w sumie nysa w ramach programu Maluch Plus pozyskała 120 miejsc)

- Pan burmistrz wnioskował intensywnie o środki w ramach programu Maluch od 2021 roku. Nysa na to zasługuje takie wsparcie po to by rodzice mieli gdzie zostawić pod opieką dzieci w czasie gdy będą realizować swoje ambicje zawodowe – podkreślał wojewoda.