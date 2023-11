W Nysie ruszyła ślizgawka pod chmurką. Ceny biletów są takie same jak rok temu, a atrakcji będzie co niemiara

Na lodowisku jak co roku zagości ekipa Szkoły Jazdy na Łyżwach z Panem Kukurydzą. Wszyscy zainteresowani będą mogli nie tylko nauczyć się jazdy na łyżwach, ale także doskonalić swoje umiejętności pod okiem profesjonalnych instruktorów.

W weekendy lodowisko będzie dostępne dla wszystkich w godz. od 8-21 (z godzinną przerwą techniczną od 15 do 16).

Lodowisko będzie dostępne dla szkół od poniedziałku do piątku w godz. od 8-15, a od godz.16 do 21 z obiektu będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani.

Od piątku (24 listopada) mieszkańcy Nysy i okolic będą mogli z tej formy aktywności korzystać do woli ponieważ Agencja Rozwoju Nysy jak co roku, na przełomie listopada i grudnia otworzyła miejską ślizgawkę.

Wiadomo, że jazda na łyżwach, na świeżym powietrzu to nie tylko świetna zabawa, ale też znakomity sposób na rekreację i wzmacnianie odporności.

Miejska ślizgawka to nie tylko możliwość jazdy na łyżwach, to także wiele uwielbianych przez mieszkańców imprez.

- Należałoby zapytać co tu się nie będzie działo, ponieważ przygotowaliśmy całą listę imprez dla mieszkańców. Od piątku do soboty jeździmy np. w rytm największych przebojów. Planujemy też Ice Party, Bal Przebierańców czy Mikołajki dla dzieci. Warto przyjść bo dla wszystkich przewidzieliśmy paczki - mówi Małgorzata Gruszka, menadżer zespołu obiektów Agencji Rozwoju Nysy.

Ile kosztują bilety?

Aby wejść na ślizgawkę należy zapłacić tyle samo co w zeszłym roku, czyli 13 zł za bilet normalny, a 8zl za ulgowy. Dzieci do lat 7 wchodzą za 2 zł, a cena biletu rodzinnego to koszt 35 zł.