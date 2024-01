Wstęp na miejskie lodowisko i krytą pływalnię w Nysie będzie podczas ferii darmowy dla uczniów z gminy. Wystarczy pokazać legitymację

Na ten moment czekały wszystkie dzieci. Ruszyły ferie zimowe. Dla uczniów województwa opolskiego zimowy wypoczynek rozpoczął się 15 stycznia i potrwa do 28 stycznia Podczas tych dwóch tygodni wolnych od nauki, można – aura temu sprzyja – jeździć na sankach, nartach, lepić bałwana, a w Nysie za darmo korzystać ze sztucznego lodowiska i basenu krytego.

To dlatego, że wypoczywającym uczniom szkół podstawowych z gminy Nysa został zapewniony został bezpłatny wstęp na miejskie lodowisko i pływalnię. Obiekty w czasie ferii będą dostępne dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15. Do wejścia wystarczy okazanie legitymacji szkolnej.

Lodowisko – godziny otwarcia

Obiekt czynny jest:

dla uczniów szkół od poniedziałku do piątku: 08:00 - 15:00.

dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek 16:00 - 21:00, sobota - niedziela 08:00 - 21:00.

przerwa techniczna codziennie 15:00 - 16:00.

tel. kontaktowy 669-730-222.