Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do niedzieli (10 września) mieszkańcy Opola i turyści będą mieli okazję doświadczyć prawdziwego smaku belgijskich czekolad podczas drugiej edycji Festiwalu Czekolady i Słodkości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Proszę, pomóż sprowadzić tragicznie zmarłego Damiana do Polski – czytamy w opisie internetowej zbiórki pieniędzy. Kilka dni temu Damian Darowski z Nysy zginął tragicznie w Alpach. Pogrzeb nastąpi już w sobotę 6 września.

Choć imprezy związane z 800-leciem miasta odbywały się przez cały rok, to na ten weekend przypadła kulminacja obchodów wielkiego jubileuszu Śląskiego Rzymu.

Huczne obchody 800 urodzin Nysy, do tego zawody balonowe i piknik nad brzegiem zalewu koło Paczkowa. I jeszcze sportowe zmagania najlepszych kolarzy w czasie kryterium ulicznego w Prudniku. Na południowej Opolszczyźnie zapowiada się pogodny i atrakcyjny weekend.

Defibrylatory, respiratory, urządzenie do masażu serca i nowa karetka. Taki sprzęt trafił właśnie do ratowników medycznych z 10 opolskich szpitali. To swego rodzaju podziękowanie za pomoc Ukrainie.

Na budowie dwupasmowej Drogi Krajowej 46 pomiędzy Nysą a Pakosławicami rozpoczął się montaż ekranów akustycznych. Mieszkańcy wioski Strobice zarzucają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, że nie spełniają swojej obietnicy, bo na ich odcinku ekrany nie chronią wszystkich domów.