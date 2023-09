Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nysy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uroczysta zbiórka strażaków w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu. Dostali nowy sprzęt z rąk Komendanta Głównego. Odznaczono też młodego bohatera”?

Przegląd tygodnia: Nysa, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uroczysta zbiórka strażaków w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu. Dostali nowy sprzęt z rąk Komendanta Głównego. Odznaczono też młodego bohatera Na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu uroczyście wręczono promesy Komendanta Głównego PSP na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa opolskiego. Oprócz tego, PSP w Nysie i Prudniku otrzymały nowe wozy bojowe. Na Opolszczyznę trafi także 9 łodzi ratunkowych. 📢 To oni powalczą o mandaty. Znamy pierwszą szóstkę na liście Zjednoczonej Prawicy W sobotę 2 września podczas konferencji prasowej Zjednoczona Prawica ogłosiła nazwiska kandydatów na posłów, którzy na listach wyborczych stanowić będą pierwszą szóstkę.

📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Krapkowic. Natomiast na DK 40 kolizja. Policja apeluje o ostrożność podczas powrotów z wakacji Zderzenie 5 pojazdów na autostradzie A4 na wysokości Krapkowic. Natomiast na dk 40 zderzył się bus z osobówką. Policja apeluje o ostrożność podczas powrotów z wakacji.

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Nysa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została aresztowana na 3 miesiące. Mamy film z zatrzymania 34-latki W czwartek (31 sierpnia) wieczorem Sąd Rejonowy w Opolu zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej Krystyny Sz. z Opola. Podejrzana jest ona o zabicie nożem dwojga swoich małych dzieci: 4-letniej Natalki i 3-letniego Gabrysia.

📢 Zabójstwo dzieci w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że dwoje dzieci znalezionych w Opolu-Czarnowąsach zostało zamordowanych 4-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec zostali znalezieni w mieszkaniu na osiedlu w Opolu-Czarnowąsach. Wiadomo już, że dzieci zostały zamordowane!

📢 Agnieszka Chylińska i odważne metamorfozy. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda. 📢 Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Biskupicach. Jedna osoba uwięziona pod gruzami Do zdarzenia doszło o godzinie 5.00 rano. W zamieszkanym budynku eksplodowała butla z gazem. Ranna została jedna osoba.

Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nysy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023.

📢 Zabójstwo w Głuchołazach. Młody mężczyzna został pchnięty podczas awantury rodzinnej Do tragedii rodzinnej doszło w piątek (25 sierpnia) w jednym z mieszkań w Głuchołazach. Młody mężczyzna nie żyje. O zabójstwo podejrzewany jest jego brat. 📢 Strażacy znów gasili pożar dworca kolejowego w Głubczycach. Druhowie z OSP dostrzegli dym Strażacy znów musieli interweniować w budynku dworca kolejowego w Głubczycach. Dzięki czujności druhów OSP z Lisięcic na pogorzelisku dostrzeżono dym. 📢 Zakończenie Wakacji z NTO nad Jeziorem Średnim w Turawie. Podczas wakacji nasza redakcja odwiedziła najpopularniejsze opolskie kąpieliska Ostatni weekend wakacji nad Jeziorem Średnim w Turawie był pełen aktywności, radości i kreatywności. To tam zakończyliśmy naszą akcję "Wakacje z NTO", która przez cały sierpień przyciągała dzieci i rodziny z całego regionu. Był czas na świetną zabawę, ale też na działania edukacyjne, które zwracały uwagę na bezpieczeństwo nad wodą.

