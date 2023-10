Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Nysie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ponad stu strażaków z trzech województw ćwiczyło na Kopie Biskupiej akcję poszukiwania zaginionego w górach. Przy okazji przetestowano sprzęt, kupiony za unijne dofinansowanie.

Ilona Wrońska i Leszek Lichota to para aktorów, która tworzy udany związek od prawie 20 lat. Chociaż są popularnymi osobami, to rzadko uchylają rąbka tajemnicy i nie dzielą się wydarzeniami ze swojego życia rodzinnego. 27 września emitowana będzie współczesna wersja „Znachora”, w której Lichota wciela się w postać dr Wilczura. To z pewnością przyczyni się do jeszcze większej popularności i chęci poznania historii miłości tej aktorskiej pary.