Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Nysie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To jedno z ostatnich na Opolszczyźnie stowarzyszeń obywatelskich, wspierających rozwój swojej miejscowości. Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz obchodziło 35-lecie działalności. Turystyczne miasto dużo zawdzięcza „przyjaciołom”.

Zakład Urządzeń Przemysłowych, Fabryka Samochodów Dostawczych czy Cukry Nyskie to tylko niektóre z prężnie działających zakładów pracy powiatu nyskiego z lat 50. i 60. Zobaczcie, jak wyglądały miejsca pracy ponad pół wieku temu!

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński po 5 kadencjach nie będzie ubiegał się o najwyższy fotel w mieście. Do wyborczej rywalizacji staną tam dwie osoby powiązane z Platformą Obywatelską.

W Nysie w rowie w pobliżu Jeziora Nyskiego ujawniono zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie. Trwa identyfikacja ciała.

Za niespełna miesiąc w Nyskim Domu Kultury będzie gościł Teatr Baniek Mydlanych. To międzynarodowe widowisko dla najmłodszych i ich rodziców zostanie zaprezentowane tylko w jednym miejscu na Opolszczyźnie.

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środę (24 stycznia) wieczorem na drodze krajowej z Nysy do Opola w rejonie wiosek Wierzbięcice i Piorunkowice.