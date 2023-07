Przegląd prasy z tygodnia 23.07.2023. Co działo się w Nysie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Miłośnicy pierogów mają w sobotę ( 22 lipca) swoje święto. Nad Jeziorem Nyskim, w ośrodku Akwa Marina trwa zorganizowany po raz trzeci Festiwal Pierogów. Jest pysznie i różnorodnie! Przybywajcie, impreza potrwa do godz. 18

Rozpoczynający weekend zapowiada się wyjątkowo. Nad Jeziorem Nyskim zapanowano Festiwal Pierogów, a jutro pod Bazyliką odbędzie się Festyn Jakubowy. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń.

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 21.07.2023 r.

Gmina Nysa została jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” i otrzyma 20 tys. złotych na wykonane oświetlenie plenerowego boiska do gry w koszykówkę oraz stołu do ping ponga przy Alei Lompy w Nysie.

Konstrukcja dźwigu umożliwia komunikację do obiektu muzeum na trzech poziomach: parter (poziom dziedzińca), piętro i II piętro.

Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim.