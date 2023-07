Boisko do koszykówki i stół do ping-ponga przy ul. Lompy w Nysie zostaną oświetlone. Prace ruszą jeszcze w wakacje

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zostanie wykonane oświetlenie plenerowego boiska do gry w koszykówkę oraz stołu do ping ponga przy Alei Lompy w Nysie. Miejsca to jest chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież, pozwala im aktywnie spędzać czas aktywizując wszystkie grupy społeczne.

Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl

Żródło: nysa.eu