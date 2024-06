Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Nysie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Gruzińska Wardzia była niesamowitym niewidocznym od zewnątrz samowystarczalnym skalnym miastem, w którym żyło w średniowieczu nawet 60 tysięcy osób. Początek jego końca to trzęsienie ziemi w 1283 r., które odsłoniło miasto wydrążone w zboczu góry Eruszeli. Dzieła zniszczenia dokończyli Persowie. Współcześnie można obejrzeć część komnat, kościół oraz przebyć labirynt skalnych korytarzy.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu nyskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Nysa: pozostałe wydarzenia

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.