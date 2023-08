Sierpień w Nysie: Przegląd prasy z lipca 2023 w Nysie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nysy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak działa osiedlowy monitoring. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 1.08.2023”?

Przegląd lipca 2023 w Nysie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak działa osiedlowy monitoring. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 1.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 1.08.2023. 📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.

📢 Tragedia na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie. Nie żyje motocyklista, który zderzył się z samochodem. Pasażerka jest w stanie ciężkim Informację o wypadku dotarła do opolskich służb ratunkowych w niedzielę 30 lipca tuż przed godziną 16:00. Na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie w powiecie nyskim zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne, w tym jedna ciężko. Droga jest już odblokowana.

Prasówka sierpień Nysa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Nysy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bitwa o twierdzę Nysa. Srogi generał Van Damme znowu zdobył umocnienia bronione przez pruski garnizon 150 rekonstruktorów historycznych walczyło o twierdzę w Nysie. W sobotni wieczór po raz kolejny wygrały wojska napoleońskie, jednak w czasie takich „bitew” nikt do końca nie trzyma się scenariusza.

📢 Takie domy sprzedają komornicy. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 29.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 29.07.2023 r. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wakacyjny wypoczynek. Gdzie jest największe polskie uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Nowe fotoradary już działają na opolskich drogach. Zmierzą naraz prędkość nawet 32 samochodów. Zobacz gdzie stoją fotoradary Urządzenia śledzą jednocześnie do 32 samochodów na odcinku aż 200 metrów. Wykrywają nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry. Nowe fotoradary w województwie opolskim już działają. 📢 Ukraińskie i z kaszanką. Nad Jeziorem Nyskim rządzi dziś jedno danie. Trwa Festiwal Pierogów. Rodzajów jest bezliku Miłośnicy pierogów mają w sobotę ( 22 lipca) swoje święto. Nad Jeziorem Nyskim, w ośrodku Akwa Marina trwa zorganizowany po raz drugi Festiwal Pierogów. Jest pysznie i różnorodnie! Przybywajcie, impreza potrwa do godz. 18

📢 Ukraińskie i z kaszanką. Nad Jeziorem Nyskim rządzi dziś jedno danie. Trwa Festiwal Pierogów. Rodzajów jest bez liku Miłośnicy pierogów mają w sobotę ( 22 lipca) swoje święto. Nad Jeziorem Nyskim, w ośrodku Akwa Marina trwa zorganizowany po raz trzeci Festiwal Pierogów. Jest pysznie i różnorodnie! Przybywajcie, impreza potrwa do godz. 18

📢 Master Truck Show 2023 przeszedł do historii. Za najpiękniejszą ciężarówkę całego zlotu uznano szwajcarski zestaw Purple Rain Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle.

📢 Zarobki w polskiej policji 2023. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. Jesteście zaskoczeni? Funkcjonariusze mają też sporo bonusów Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.

📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...