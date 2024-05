Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Nysa, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Od Jarmarku Produktów Lokalnych rozpoczęły się Dni Nysy. Święto Miasta potrwa do niedzieli, a w tym roku mieszkańcy będą bawili się w dwóch lokalizacjach: w Rynku i pod Halą Nysa. Muzyczne gwizdy to: Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret.

Jak ostrzega IMGW we Wrocławiu, w sobotę (25 maja) nad województwem opolskim planowane są burze.

W czwartek (23.05) tuż przed godziną 16 doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Niemodlinem a Nysą w miejscowości Sidzina. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.

Policjanci z nyskiej grupy SPEED zatrzymali kierującego porsche 36-latka, który w terenie zabudowanym jechał 107 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące i musi zapłacić 1500 złotych mandatu karnego. Otrzymał także 13 punktów karnych. Przypominamy – prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych.

Zaraz po przyjeździe do Polski chodząc po ulicach uśmiechała się do ludzi i przyjaźnie mówiła: Hallo. Teraz już wie, że jesienią i zimą Polacy chodzą smutni i nie wdają się w pogaduszki z nieznajomymi. Wiosną stają się pogodniejsi.