Tygodniowy przegląd prasy 30.07.2023: Nysa, 23.07-29.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Przegląd tygodnia: Nysa, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

150 rekonstruktorów historycznych walczyło o twierdzę w Nysie. W sobotni wieczór po raz kolejny wygrały wojska napoleońskie, jednak w czasie takich „bitew” nikt do końca nie trzyma się scenariusza.

Pierwszy dzień "Fly with us festival" na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej 20 artystów.

W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach.