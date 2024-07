Dowody będzie można odbierać przez całą dobę. Przy Starostwie Powiatowym w Nysie stanie Urzędomat

Pierwsza z nich to zakup Urzędomatu. To urządzenia działa na podobnej zasadzie jak te, z których można odbierać zamówione przesyłki. Kolokwialnie mówiąc to „paczkomat” na dokumenty.

Kiedy gotowy dokument dociera do urzędu, pracownicy wkładają go do Urzędomatu, a mieszkaniec na podany numer telefonu otrzymuje SMS z kodem PIN do otwarcia skrytki.

Poza Urzędomatem klientom i pracownikom ma pomóc nowoczesny system kolejkowy, który poza tradycyjnym wydawaniem biletów z numerkami będzie posiadał także dodatkowe funkcje.

– Wskaże szacunkowy czas oczekiwania czy pozwoli umówić wizytę – mówi Maciej Krzysik, członek zarządu powiatu.

Urządzenia maja pojawić się w nyskim starostwie w drugiej połowie roku.