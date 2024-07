Kara dla nyskiej Akwy została umorzona. Spółka nie będzie musiała płacić blisko 100 milionów złotych

- Spółka została ukarana za to, że odprowadzała ścieki niezgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno - prawnym – tłumaczyła nto Sylwia Stemplewska, rzecznik WIOŚ w Opolu.

Chodziło o niewłaściwe miejsce pobierania próbek ścieków do badań. W pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez marszałka są wskazane konkretne punkty, w których takie próbki można pobrać. Co ciekawe często w ich wyznaczaniu bierze udział sama firma, ponieważ zna najlepiej lokalne warunki. Dlatego tym bardziej dziwił fakt, że w Nysie próbki do badań pobrano w innym niż należało miejscu.

Gigantyczna wysokość kary (99 mln zł) była uwarunkowana ilością odprowadzonych do rzeki oczyszczonych ścieków. Do nyskiej oczyszczalni trafiają także ścieki z dwóch sąsiednich gmin - Głuchołazy i Otmuchów, a roczny zrzut dochodzi tutaj do 5 milionów metrów sześciennych.