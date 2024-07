Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nysie?

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu nyskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Czterech podróżnych, trzy ofiary śmiertelne. W nocy z soboty na niedzielę (29 na 30 czerwca) na drodze powiatowej pod Korfantowem doszło do prawdziwego dramatu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Nysy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwa dni temu (26 czerwca) pisaliśmy o tym, że wojewoda Monika Jurek wystąpiła do rady powiatu nyskiego o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z Pawłem Nakoniecznym, wojewódzkim inspektorem Państwowej Inspekcji Handlowej.

Na Opolszczyźnie działa 15 basenów odkrytych. Większość z nich już jest otwarta, a pozostałe zaczną funkcjonować w lipcu. Wiele obiektów w ostatnich latach przeszło remont, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Zobaczcie listę najlepszych basenów odkrytych w województwie opolskim.

Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek (26 czerwca) na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, w pięć osób ( w tym trójka dzieci) trafiła do szpitala.