Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Nysie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Łukasz Nowicki ma kilka domów, które są zlokalizowane w kraju i za jego granicami. Gwiazda „Pytania na śniadanie” uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Dlatego Łukasz Nowicki uwił swoje rodzinne gniazdko na Mazowszu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile prezenter z żoną i dzieciakami.

Wypadek na drodze krajowej nr 46 spowodował utrudnienia w ruchu. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło we wsi Sidzina, na odcinku drogi pomiędzy Nysą a Niemodlinem. Informację o zdarzeniu przekazała Państwowa Straż Pożarna, która natychmiast wysłała na miejsce służby ratownicze oraz policję.

W Głuchołazach kończy się remont ulicy Andersa, która jest jednocześnie ważną trasą turystyczną do czeskich Mikulovic. Ostatnie prace jeszcze trwają, ale spacerowicze i rowerzyści już chętnie korzystają z nowej drogi w części zdrojowej miasta.

Do nietypowego zdarzenia doszło na zamku w Otmuchowie. Świadkowie dostrzegli mężczyznę, który spacerował po krawędzi murowanej balustrady na wieży widokowej Zamku w Otmuchowie.

W czasie minionego weekendu policjanci z Centralnego Biura Śledczego wykonywali działania operacyjne w rejonie Nysy. Śledztwo jest w toku, służby nie udzielają szczegółowych informacji.

Tylko od początku wakacji 2023 na drogach województwa opolskiego w czterech wypadkach zginęło pięć osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na stronie opolskiej policji i w mediach społecznościowych obserwować można mapę z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu.

Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.