Prasówka z całego tygodnia 7.05.2023 w Nysie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Departament Stanu USA odradza wyprawy do tych 5 krajów. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w tym roku.

Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą kosiarki, betoniarki, instrumenty muzyczne i narzędzia. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 6.05.2023.

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Nysa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kolejny raz przypomniano o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych i ich słynnej defiladzie z 3 maja 1946 roku. Opolska Fundacja „Zawołać po imieniu" zorganizowała dwudniowy rajd górski i przemarsz, nawiązujący do defilady sprzed 80 lat. Choć wydarzenie odbyło się w Beskidzie Śląskim i Wiśle, to ta sprawa ma wiele punktów stycznych z Opolszczyzną. Z jednej strony to ludzie - spora grupa zarówno uczestników, jak i organizatorów pochodzi z Opolszczyzny. Z naszym regionem związana jest również historia samych partyzantów z Beskidów, gdyż wielu z nich zginęło na ziemi opolskiej. W galerii zdjęć znajduje się obszerna fotorelacja.