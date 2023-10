Prasówka z całego tygodnia 8.10.2023 w Nysie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r.

Do zdarzenia doszło w sobotę (7 października) o godzinie 11.00. Według naszych informacji, nikt nie został ranny.

Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

„Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni.

Czwartoklasiści z SP 2 w Nysie otrzymali bezpłatne laptopy. W sumie do placówki trafiło dziś ponad 60 komputerów. Nastolatkowie otrzymali je na własność, aby szlifować swoje kompetencje cyfrowe. Rządowy sprzęt przekazał im dziś (6.10) Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski.

To już 13. Dobrodzień Classic Festival. Za nami koncerty w Kluczborku o Dobrodzieniu. W ten weekend będą koncerty w Opolu oraz w Dobrzeniu Wielkim.

Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 7.10.2023.

Kolejne miliony trafią do nyskiej strefy ekonomicznej. Pójdą na rozbudowę kanalizacji na terenach przemysłowych w okolicy Radzikowic.

We wrześniu parafia pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach świętowała 50-lecie pracy organisty Jana Dolnego. Oprawa muzyczna mszy świętych to nie jedyne jego zajęcie. Służył ludziom na wielu płaszczyznach. 27 lat temu założył chór Capricolium, który ma na koncie wiele sukcesów i udanych występów w kraju i za granicą. Był też m.in. radnym, podjął się animacji życia religijnego w lokalnej wspólnocie. W kościele w Głuchołazach nadal można usłyszeć graną przez niego muzykę.

Kobiety i mężczyźni różnią się w wielu aspektach, a humor zawsze tkwi w tych subtelnych różnicach. Na przykład, mężczyźni nie potrafią znaleźć niczego w lodówce. Kobiety za to wpakowują do swojej torebki wszystko, co tylko możliwe! W najszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

Czterech małych dżentelmenów: Antoś, Janek, Oluś i Stasiu świętowało swoje pierwsze urodziny. Opolskie czworaczki to dzisiaj dorodne chłopaki i nikt dzisiaj by nie zgadł, że przed rokiem urodziły się jako wcześniaki i każdy z nich ważył zaledwie około kilograma. Zobaczcie, jak po roku wyglądają nasze opolskie czworaczki.