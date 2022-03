Marzec w Nysie: Przegląd prasy z lutego 2022 w Nysie, najważniejsze informacje miesiąca

Ukraińska armia zamieściła w mediach społecznościowych operacyjne nagranie z ataku drona typu Bayraktar na kolumnę rosyjskich wozów bojowych. Do skutecznego ataku doszło podczas walk na południu Ukrainy - podaje ukraińskie wojsko.

To najważniejsza nagroda wręczana osobom zasłużonym w działalności na rzecz Nysy. Doceniane są osiągnięcia zdobywane w różnych dziedzinach. Nominowano cztery osoby i jedną instytucję. Tegoroczna statuetka trafiła do nyskiego historyka. Po gali na dużej scenie Nyskiego Domu Kultury wystąpił muzyk popowy i jazzowy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Nysy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Msza święta, różaniec, śpiew suplikacji. W bazylice pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie wierni modlili się w intencji pokoju na Ukrainie. Podobne wydarzenia mają odbywać się co tydzień. W najbliższych dniach dodatkowo będą nocne czuwania.

Gmina Głuchołazy jest gotowa na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Poinformowali o tym przedstawiciele samorządu gminy w liście skierowanym do mieszkańców. Poszukiwane są rodziny chętne do udzielenia pomocy.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów – poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

Z powodu inwazji Rosjan na Ukrainę, tysiące osób muszą uciekać z własnego kraju. Część uchodźców przekroczyła już granicę z Polską - u nas będą szukać schronienia.

Burmistrz Nysy zapewnił za pośrednictwem kanałów internetowych o solidarności z broniącą się Ukrainą i jej obywatelami. W swojej pisemnej wypowiedzi samorządowiec poruszył ważne wątki historyczne.

Tylko niewiele ponad 10 procent domowych ścieków z nieskanalizowanych terenów Opolszczyzny trafia do oczyszczalni. Ogromna większość wsiąka do gruntu albo płynie do rzek.