Noc Muzeów w Nysie 2023. Tłumy mieszkańców odwiedziły Muzeum Powiatowe w Nysie. Był koncert i otwarcie niezwykłej wystawy

Europejska Noc Muzeów (Long Night of Museums) to impreza, na którą co roku z niecierpliwością czekają miłośnicy sztuki, kultury i historii w całej Europie. W imprezie, w całej Europie, bierze udział blisko 1200 muzeów w 120 miastach.

- To świetny pomysł. W nocy wszystko wygląda inaczej, bardziej tajemniczo. Najbardziej zainteresowała nas wystawa „Nitką malowane” – mówi pani Dorota z Nysy, która do muzeum przyszła z córkami Magdą i Sarą.

Wystawa czasowa „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich wpisuje się także w obchody 800. rocznicy nadania praw miejskich Nysie.

Co ważne to pierwsza tak duża wystawa, która obejmuje ponad 630 m2 powierzchni. Na wystawie udało się zgromadzić 162 eksponaty – 94 ze zbiorów własnych Muzeum Powiatowego w Nysie, oraz 68 wypożyczonych z instytucji muzealnych, naukowych i kościelnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Muzeum Diecezjalne w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu, Skarbiec św. Jakuba bazyliki mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Czechach).

Aby ją zaprezentować w holu muzeum powstała specjalna ściana ekspozycyjna, która stworzyła nową galerię obrazów przeznaczoną do prezentacji pierwotnego wyposażenia refektarza dawnego kolegium jezuickiego w Nysie (dziś aula I. L.O. Carolinum im. Jana III Sobieskiego w Nysie).