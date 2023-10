Nowy Sąd Rejonowy w Nysie to będzie budynek XXI wieku. Wiceminister Kowalski: Zainwestowaliśmy w Nysie blisko 100 milionów złotych

W poniedziałek (2 października) na placu budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Szopena odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie.

Dokument na którym swoje podpasły złożyli:

Nowoczesny budynek w centrum Nysy przy ul. Chopina będzie kosztował 48,8 miliona złotych. Prace prowadzi konsorcjum firm MTM Budownictwo z Tarnowa oraz PBO Śląsk z Sosnowca.

- To będzie sąd na miarę XXI wieku przede wszystkim z punktu widzenia obywatela do wymiaru sprawiedliwości. Pojawi się kompleks obsługi interesanta, ruch w obiekcie będzie separowany, zapewniony zostanie dostęp do sal rozpraw, do przewodniczących wydziałów, do prezesa, do dyrektora w sposób selekcjonowany i bezpieczny - powiedział Artur Moneta, dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości jest inwestorem nyskiego gmachu.