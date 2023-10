Nysa pozyskała 15 milionów na rozwój strefy przemysłowej. Burmistrz: "To więcej miejsc pracy, więcej mieszkańców i więcej mieszkań"

- Pozyskaliśmy ponad 15 MILIONÓW złotych na rozwój naszej strefy przemysłowej w Radzikowicach! - poinformował dziś Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.

Pieniądze na rozwój strefy pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w obrębie strefy.

- Dzięki wsparciu rozbudujemy na strefie system zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków - potwierdza Kolbiarz.

W internetowym wpisie burmistrz podkreśla również, że rozwój strefy "to więcej miejsc pracy, więcej mieszkańców, więcej mieszkań i więcej pieniędzy w kasie gminy". To także, a może przede wszystkim ogromny atut w przyciąganiu do Nysy inwestorów.