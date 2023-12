Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Nysie? Bądź na bieżąco

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Dwa uszkodzone samochody i jedna poszkodowana osoba. To efekt pijackich ekscesów 30-letniego mieszkańca gminy Nysa. W nocy z piątku na sobotę jego ekscesy zakończyło dopiero zatrzymanie przez policję.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Nysy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

73-letni kierowca busa do przewozu dzieci wpadł w poślizg, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pojazd przewrócił się bok.

Nie trzeba wyjeżdżać w Alpy by podziwiać magiczne górskie widoki. Tak wygląda Biskupia Kopa pod kołderką z białego uchu w obiektywie Roberta Jamroza.

Tylko dwa z dwunastu złożonych do budżetu obywatelskiego Nysy wniosków przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.

Od 1 stycznia przyległy do nyskiego centrum przesiadkowego parking nie będzie już darmowy. Podczas ostatniej sesji radni zagłosowali za utworzeniem w tym miejscu strefy płatnego parkowania. Powód? Zbyt mała rotacja samochodów na parkingu.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu nyskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Andrzejki, Ice Party, Mikoajki na lodzie - to tylko niektóre z atrakcji jakie zapanowano na miejskim lodowisku w Nysie. W piątek (24 listopada) Agencja Rozwoju Nysy oficjalnie otwarła ślizgawkę pod chmurką.

Przełom listopada i grudnia to czas kiedy z naszych domów już ostatecznie znikają jesienne dynie i purpurowe wrzosy, a ich miejsce zastępują dekoracje zwiastujące nadejście najbardziej klimatycznych świąt w roku, czyli Bożego Narodzenia.

„Sportowa przygoda z detektywem Zdrówko” pod takim hasłem odbyło się w poniedziałek (20 listopada) niezwykłe sportowe wydarzenie. Do Nysy przyjechała Mistrzyni Olimpijska Justyna Święty-Ersetic, a mowa była m.in. o zgubnym wpływie napojów energetyzujących.

Opolska grupa działaczy ekologicznych i społecznych „Extinction Rebellion” przypomniała wydarzenie sprzed ponad 350 lat: Procesy kobiet oskarżonych o czary. Na miejsce upamiętnienia wybrano Głuchołazy, bowiem to tu zachowały się informacje historyczne z nazwiskami 22 ofiar.

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.